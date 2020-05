De Universiteit Leiden kijkt bij de eigen exitstrategie zoveel mogelijk naar maatwerk. Zo kunnen practica en promoties in aangepaste vorm bijvoorbeeld wel, maar blijven hoorcolleges online en moeten medewerkers ook nog steeds zoveel mogelijk thuiswerken.

"Van de eenduidige boodschap 'alles moet online', die vervelend was maar wel helder, gaan we naar maatwerk. We moeten kijken wat er kan en dat zal verschillen per type baan of studie, en ook afhangen van de werkplek en andere omstandigheden", aldus de universiteit op haar website.

Ondanks dat er vanaf 1 juni dertig mensen in een ruimte mogen komen en vanaf 1 juli zelfs honderd, wil de universiteit zo min mogelijk evenementen voor medewerkers organiseren. Uitzonderingen gelden voor promoties, afstudeerceremonies en de introductieweken.

Bij de introductieweken worden de activiteiten gecombineerd met kennismaking op locatie in bescheiden groepen van maximaal honderd personen op 1,5 meter afstand. Voor promoties geldt nu dat er vanaf 1 juni maximaal twintig personen fysiek aanwezig mogen zijn.

Eerder kondigde rector magnificus Carel Stolker al aan om een grote ceremonie in de Pieterskerk te houden voor promovendi die hun proefschrift de afgelopen tijd niet fysiek konden verdedigen.

Universiteit hoopt in september op fysieke lessen

Voor het komende collegejaar hoopt de universiteit per september weer gewoon in de gebouwen terecht te kunnen om onderwijs te geven. Daarbij krijgt het starten van fysiek onderwijs aan eerstejaarsstudenten voorrang.

De verwachting is dat hoorcolleges online blijven en dat er werkgroepen en practica op de campus gegeven worden. Verder wordt er gewerkt aan het maken van kleine groepen voor de opvang van nieuwe studenten. Tot slot onderzoekt de universiteit wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.