De gemeente Leiden bekijkt vanaf donderdag samen met het centrummanagement om een druktemeter in de binnenstad te lanceren. Die moet in de gaten hoe druk het wordt in de binnenstad.

Het is niet bekend op welke termijn de zogenoemde druktemeter er moet komen.

Om verdere drukte in het centrum van Leiden te voorkomen, verspreidt de gemeente communicatieboodschappen waarin wordt opgeroepen om, als je wilt gaan winkelen, drukte te vermijden en de winkels te bezoeken op rustigere momenten zoals doordeweeks. Mocht het echt te druk worden, dan kan de Haarlemmerstraat weer worden afgesloten, zoals afgelopen weekend.

