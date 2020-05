De Leidse horeca heeft massaal gehoor gegeven aan de vraag van de gemeente of restaurants en cafés hun terras willen uitbreiden. Al 144 horecabedrijven leverden hiervoor hun plan in, meldt de gemeente donderdag.

De horeca mag vanaf 1 juni onder strikte voorwaarden weer open na maandenlange sluiting als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus. Een aantal aanvragen zit nog in de pijplijn. Wethouder Yvonne van Delft probeert zoveel mogelijk aanvragen te honoreren, maar waarschuwt meteen dat niet alles zal kunnen.

"Het zal lastig en spannend worden", aldus Van Delft. "De Rijksoverheid doet een nadrukkelijk beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoekers. Wij verwachten van de horecaondernemers dat ze faciliteren dat bezoekers afstand kunnen houden en dat ze hun gasten erop aan spreken. Er zal ook gecontroleerd worden, maar handhaving is het sluitstuk."

De komende week spreekt de wethouder samen met de burgemeester met bewoners over de vergunningen om in de openbare ruimte tijdelijk meer terrassen mogelijk te maken. "Draagvlak is belangrijk. Wij denken dat de overlast minder zal zijn, omdat mensen meer uit elkaar zullen zitten. Wij willen graag uitleggen waarom we dit tijdelijk toestaan. Het is echt bedoeld om de horeca in de stad er weer bovenop te helpen."

Niet overal uitbreiding mogelijk

Volgens de wethouders is niet overal uitbreiding van bestaande terrassen mogelijk, omdat de ruimte die er is al optimaal benut wordt. Maar er zal welwillend gekeken worden waar het kan. En dit geldt voor zowel de horeca in de binnenstad als in de buitenwijken. "We willen de drukte zo goed mogelijk spreiden."

De afgelopen weken heeft de gemeente Leiden horecaondernemers gebeld met de vraag of zij behoefte hebben aan een tijdelijke uitbreiding van het terras vanaf 1 juni. Ondernemers moesten voor 18 mei een aanvraag indienen, zodat de vergunning op 1 juni in kan gaan.

De gemeente verwacht bovenop de 144 aanvragen nog tientallen extra aanvragen de komende dagen. Ook voor de aanvragen terrasuitbreiding die later binnenkomen doet de gemeente haar uiterste best de vergunningen uiterlijk 1 juni te verlenen. Aanvragen voor nieuwe terrassen worden eerst nog met de raad besproken.