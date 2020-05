De gemeente Leiden is in gesprek met de marktcommissie om te bekijken of de wekelijkse markten kunnen worden uitgebreid naar de Hooglandse Kerkgracht en de Kaasmarkt, zo heeft verantwoordelijk wethouder Yvonne van Delft woensdag bekendgemaakt.

Ook wordt er gekeken naar extra ruimte op de Lammermarkt. Op die manier moet er ruimte ontstaan voor meer kramen, waarvan een deel sinds de verplaatsing naar de Lammermarkt en Beestenmarkt buiten de boot valt.

Wethouder Van Delft doet nadrukkelijk de deur dicht voor uitbreiding richting Apothekersdijk. "Die discussie is gesloten." Ook een markt op de oude locatie langs de Nieuwe Rijn zit er voorlopig niet in.

De gemeente heeft nog wel gedacht aan de mogelijkheid om ook op andere dagen een markt te houden, maar dat bleek voor de ondernemers vaak niet handig omdat ze dan al op markten elders in de stad en in de regio staan.

'Kramen worden kleiner'

Na afloop van een overleg met de marktcommissie zegt Van Delft dat de onderlinge sfeer goed is en dat ze het waardeert dat de ondernemers op de markt bereid zijn ruimte in te leveren om meer standplaatshouders een plaats te bieden. "Nu zijn er kramen van twaalf en zestien meter, maar we gaan waarschijnlijk naar acht meter voor iedereen. Op die manier kunnen we meer kramen kwijt."

Als er op de Hooglandse Kerkgracht marktkramen zullen komen, worden die waarschijnlijk gereserveerd voor non-foodverkopers. "Zij hebben geen grote koelwagens nodig. We willen de bomen en de bestrating niet beschadigen. Wat betreft de Kaasmarkt moeten we ook nog even goed kijken wat er mogelijk zal zijn."