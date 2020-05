De meeste studentenkamers die de Universiteit Leiden normaal gesproken verhuurt aan internationale studenten staan al maanden leeg. Studenthuisvester DUWO wil de leegstand, en tegelijkertijd de kamernood onder reguliere studenten, tegengaan door de internationale studentenhuizen tijdelijk aan te bieden aan Nederlandse studenten.

Toen begin maart het coronavirus wereldwijd om zich heen greep, riepen veel landen studenten en expats op om terug te keren naar hun thuisland. Ook veel internationale studenten in Leiden gaven gehoor aan de oproep.

"We verwachten dat de internationale studenten op zijn vroegst volgend jaar pas weer terugkomen. Internationalisering vinden we erg belangrijk. Maar huisvesting voor studenten die nu op zoek zijn naar een kamer ook", verklaart Gijsbert Mul, directeur accommodatie bij DUWO.

De organisatie wil de kamers met kortlopende contracten verhuren. "Zo zijn de woningen snel weer beschikbaar als de internationale student terugkomt naar Nederland", zegt Mul.

Ondanks leegstand en onderverhuur geldt er nog steeds een kamernood onder de Leidse studenten. DUWO verwacht dat de vraag naar studentenkamers in de loop van het nieuwe collegejaar, net als andere jaren, flink groeit. "Fysiek onderwijs of niet. Een groot deel van de nieuwe lichting studenten zal ook dit jaar in Leiden willen komen wonen."

