Bij de politie zijn na de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond over de brandstichting in een kantoor van het Alrijne ziekenhuis in Leiden negen tips binnengekomen.

Een nog onbekende man klom op woensdagavond 4 maart via de brandtrappen naar de achtste verdieping van het ziekenhuis. Daar vernielde hij een ruit en stichtte brand in een kantoor.

Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle kreeg, werd er veel schade aangericht. Er verbleven op dat moment geen patiënten in het bewuste pand. Een oproepkracht die aanwezig was, kon op tijd wegkomen.

De dader raakte bij zijn actie mogelijk gewond. Bij een van de kapotte ruiten werd een bloedspoor aangetroffen.

De politie laat weten dat meer tips nog altijd welkom zijn.