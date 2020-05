Een fietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongelukkige valpartij bij de Rietpolderweg langs recreatiegebied Vlietland in Leidschendam.

Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse en ook een Mobiel Medisch Team landde even verderop met de traumahelikopter om assistentie te verlenen. Wat de oorzaak is van de val, is onduidelijk.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het nu met de fietser gaat, is nog onbekend.