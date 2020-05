De bouw van de 76 nieuwe huurwoningen in de Zeeheldenbuurt in Leiden gaat deze week van start. Ondanks de coronacrisis wil woningbouwcorporatie Portaal zoveel mogelijk doorgaan met alle projecten.

De oude woningen zijn inmiddels allemaal gesloopt. In opdracht van Portaal worden er 36 sociale huurappartementen gebouwd aan de Zijlsingel en de Evertsenstraat, 27 tweelaagse eengezinswoningen in de Van Speyk- en de Trompstraat en dertien drielaagse eengezinswoningen in de Evertsenstraat.

Samen met de buurtbewoners stelde Portaal een beeldkwaliteitsplan voor de nieuw te bouwen woningen. Doel was de plannen maximaal af te stemmen op het karakter van de Zeeheldenbuurt in stedenbouwkundige kenmerken, architectonische uitwerking, materiaal, kleur en detail.

De nieuwe woningen zijn energiezuinig en comfortabel. Alle woningen worden straks verwarmd met een warmte-koudeopslaginstallatie. Op de appartementen liggen zoveel mogelijk zonnepanelen om energie op te wekken. Ook de eengezinswoningen krijgen zonnepanelen om energie op te wekken voor eigen verbruik.

De eengezinswoningen gaat Portaal verhuren in de vrije sector. De woningen worden in het meest gunstige geval in het voorjaar van 2021 opgeleverd aan de nieuwe bewoners.