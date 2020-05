Actievoerders van Code Rood hebben dinsdagochtend met stoepkrijt leuzen geschreven op de stoep bij het tankstation van Shell aan de Hoge Rijndijk in Leiden. De daad maakt deel uit van een landelijk protest tegen Shell.

Actievoerders schreven de teksten "Shell verwoest de aarde" en "Met Shell geen toekomst". Het stoepkrijt is door een medewerker van het tankstation verwijderd.

Ook bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag werd geprotesteerd door een kleine groep mensen. Er werd lawaai gemaakt met trommels en een spandoek vertoond.

In de provincie Groningen werden tankstations met kettingen onklaar gemaakt door actievoerders van Code Rood. Dit gebeurde aan de Zonnelaan in Groningen, de Van Ketwich Verschuurlaan en de Euvelgunnerweg in Groningen en de Rijksstraatweg in Haren.