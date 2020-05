De gemeente Leiden steunt het opzetten van de nieuwe kunst- en filosofieacademie Dadakademia met een bedrag van 54.000 euro. Daarmee is het realiseren van de academie volgens bedenker Studio Moio een flinke stap dichterbij gekomen.

De gemeente Leiden meldt dat Dadakademia een haalbaarheidsonderzoek naar een kunst- en filosofieacademie voor jongeren bijna heeft afgerond en daardoor een stevig kunst- en cultuurnetwerk in de stad is ontstaan.

"We bouwen leertrajecten voor jongeren, gaan lesgeven op scholen en we willen ook de gewone Leidenaar de mogelijkheid bieden om zich te verdiepen in kunst en filosofie. Dat doen we samen met kunstenaars en filosofen uit de stad", zegt Nathalie Lecina, directeur van Dadakademia.

Voor een kunstacademie in Nederland moet je minimaal een havodiploma hebben behaald, voor filosofie vaak zelfs vwo. Op dat gat wil Dadakademia ook inspringen.

"Na een onderzoek naar de behoefte onder de doelgroep en de behoefte van de stad, blijkt dat er aanbod moet komen die we samen gaan bouwen en waarbij we van elkaar leren. Niet een docent voor de klas, maar meer zoals skaters leren: van elkaar en met elkaar", aldus Lecina.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen kunstenaars of filosofen aankomend schooljaar al terecht bij Dadakademia.