De gemeente Leiden heeft een stokje gestoken voor heropening van de Leidse Rederij. De organisator van rondvaarten wilde vrijdag weer van start gaan, maar volgens de gemeente vallen de boottochten onder de momenteel verboden categorie samenkomsten.

Volgens Daaf Sloos van de Leidse Rederij mochten de rondvaartboten van de politie wel varen en was er dus sprake van een interpretatieverschil in de noodverordening tussen de gemeente en de politie.

Het is nog niet bekend of de rondvaartboten vanaf 1 juni wel mogen varen. Begin deze week wordt de inhoud van de nieuwe noodverordening bekend. "Daarna gaan de gemeente en veiligheidsregio Hollands Midden met onze branche in gesprek over de te nemen maatregelen", aldus Sloos. "Wij zijn er in ieder geval al klaar voor."

Sloos betreurt het ingrijpen van de gemeente Leiden, want Leidse Rederij had naar eigen zeggen wel de nodige maatregelen getroffen om aan de huidige richtlijnen te voldoen. Zo was er een looprichting aangebracht, mochten slechts twee klanten mee per boot en mochten gasten niet naar binnen in het havenkantoor.

