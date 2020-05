Zorg en Zekerheid Leiden Basketball (ZZ Leiden) heeft een nieuwe hoofdcoach voor komend seizoen. Geert Hammink is de opvolger van Rolf Franke en tekent voor een seizoen bij de formatie uit Zuid-Holland.

De vijftigjarige Hammink kwam als speler onder meer in de Amerikaanse NBA uit voor Orlando Magic en de Golden State Warriors. Als trainer was hij vorig jaar werkzaam bij Dutch Windmills.

"Ik ben blij dat ik de coach mag zijn van een club met de grootte van Zorg en Zekerheid Leiden. De club heeft veel historie en een fantastische fanschare. Ik ga er samen met de spelers hard aan werken die positieve energie om te zetten in succesvol en attractief basketbal", aldus Hammink.

Voorzitter Marcel Verburg en Rob van Hooven, directeur van het technische beleid, zijn eveneens blij met komst van Hammink. "Hij is een naam in het basketbal. Hij heeft bewezen met jeugd te kunnen werken. Daarnaast beschikt hij over een groot netwerk en dat is mooi meegenomen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste man is voor onze club."

Door de coronacrisis is het nog altijd niet duidelijk wanneer het nieuwe basketbalseizoen in Nederland gaat beginnen.