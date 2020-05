Naturalis is vanaf 8 juni weer geopend voor publiek, zo maakt het natuurhistorisch museum vrijdag bekend.

In eerste instantie zijn alleen gezinnen van mensen met vitale beroepen welkom, zoals medewerkers van ziekenhuizen, verzorgingshuizen, politie en ambulancepersoneel. Zij krijgen zelfs gratis toegang tot het museum.

Vanaf 1 juli is het museum open voor iedereen en gelden de normale toegangstarieven. Eind mei opent Naturalis de reserveringslijn voor de toegangsbewijzen.

Naturalis stelt de veiligheid van bezoekers en medewerkers bij de heropening voorop. "We starten met een laag aantal bezoekers, in de eerste weken wordt dat aantal langzaam opgebouwd", vertelt een woordvoerder aan regiopartner Sleutelstad.

Om de 1,5 meter afstand te garanderen en de bezoekers te spreiden, hanteert Naturalis starttijden. "Ook is er een vaste route door het museum, eenrichtingsverkeer in de zalen en een vastgestelde in- en uitgang. Enkele ruimtes en onderdelen van het museum zijn gesloten, omdat deze niet de mogelijkheid bieden om voldoende afstand te bewaren. Op diverse plekken komen plexiglasschermen en zuilen met desinfecterende handgel."

Vanaf 1 juli zijn maximaal duizend bezoekers per dag welkom. Dat aantal is flink lager dan de vijfduizend bezoekers die het museum voor de sluiting op weekeinddagen mocht ontvangen.

