De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een brand in een woning aan de Pieter Molijnlaan in Oegstgeest. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

De brand kon snel geblust worden waarna de brandweer de woning heeft geventileerd. Daarbij kwamen zwarte rookwolken uit ramen en deuren naar buiten.

Wat er precies in brand heeft gestaan is nog onbekend. Ook de oorzaak moet nog worden vastgesteld.