Nu de bed-bad-brood-opvang van de Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden (STUV) per 1 mei definitief is gesloten, vangt de organisatie in Leiden nog een handvol vluchtelingen op die kampen met medische of psychische problemen.

STUV heeft daarvoor een woning en twee kleine flats beschikbaar. De gemeente Leiden betaalt daarvoor de huur tot 1 oktober 2020.

STUV-voorzitter Henk Boting is ervan overtuigd dat een vorm van opvang in Leiden ook in de toekomst nodig blijft.

PvdA-wethouder Marleen Damen, die over het Leidse vluchtelingenbeleid gaat, schreef onlangs dat na sluiting van de opvang er geen nieuwe instroom van illegale vluchtelingen meer zal plaatsvinden.

"Maar de praktijk is weerbarstiger", zegt Boting. "Er zullen altijd situaties zijn waarin we iemand voor kortere of iets langere tijd op moeten vangen. En dan is Rotterdam te ver weg."

Rotterdam heeft een van de vijf Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV's) en daar moeten voortaan alle ongedocumenteerde vluchtelingen heen.

Zo'n LVV is geen voorziening zoals de bed-bad-brood-opvang in Leiden dat was, maar een koepel van organisaties die samen fungeren als LVV. In Rotterdam zijn dat onder meer de Pauluskerk en het Leger des Heils.

Gemeente gaat zich buigen over toekomstige behandeling illegalen

De komende periode wil de gemeente zich onder aanvoering van wethouder Damen buigen over de toekomstige behandeling van illegalen die zich in Leiden melden.

Daartoe is een overleg in het leven geroepen met daarin naast STUV, ook de Fabel van de Illegaal, Diaconaal Centrum de Bakkerij, Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL) en Vluchtelingenwerk.

"De wethouder wil dat we onderling afspreken wie in de toekomst de loketfunctie op zich gaan nemen", zegt Boting. Voor die toekomstige loketfunctie heeft Leiden voor 2021 een bedrag van 115.000 euro op de begroting staan.