De Leidse zwembaden De Vliet en De Zijl gaan per 18 mei weer beperkt open vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen. De activiteiten in de zwembaden worden gefaseerd opgestart.

Vanaf 18 mei mogen de zwembaden alleen gebruikt worden voor baantjes zwemmen en doelgroepenlessen. Het buitenbad, het instructiebad, het peuterbad en de horeca van zwembad De Zijl blijven voorlopig gesloten. Bij zwembad De Vliet kan geen gebruik gemaakt worden van de ligweide en de horeca.

Uit exploitatieoverwegingen en kleinere bezoekersstromen is besloten om het Vijf Meibad voorlopig dicht te houden. Met de opening van de twee zwembaden komt ongeveer 40 procent van de totale zwembadcapaciteit beschikbaar. In september hopen de zwembaden op 90 procent van de capaciteit te zitten.

De zwemlessen voor kinderen die bijna in het bezit van hun diploma zijn, starten weer in de week van 25 mei. De andere groepen gaan later van start. Kinderen die normaliter leszwemmen in het Vijf Meibad krijgen voorlopig les in zwembad De Zijl.

Op een later moment wordt bepaald wanneer het recreatief zwemmen (familiezwemmen en vrijzwemmen voor de jeugd) weer opgestart kan worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.