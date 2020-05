Het Leiden Convention Bureau (Leids Congres Bureau) staat na de vier grote steden op plek vijf in de lijst van nationale congresbestemmingen die door International Congress and Convention Association (ICCA) over 2019 gepubliceerd is.

Nummer één blijft Amsterdam, gevolgd door Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Op de ICCA-ranglijst staan wereldwijd vijfhonderd steden die in 2019 internationale congressen mochten verwelkomen.

ICCA hanteert strenge criteria om met een congres op de ranglijst te komen. Zo dienen er minimaal vijftig deelnemers te zijn, moet een congres op reguliere basis georganiseerd worden en moet het tussen ten minste drie landen rouleren.

Manager Yvonne Kret van het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) is erg blij met het resultaat. "Naast de 20 ICCA-congressen in 2019, mocht Leiden nog eens 21 internationale congressen verwelkomen. Dit zet de teller op totaal 41 internationale congressen in 2019."

Deelnemers aan internationale congressen besteden gemiddeld tussen de 300 en 400 euro per dag. "Hiervan wordt ruim 70 procent bij lokale bedrijven en instellingen uitgegeven. Het gaat daarbij om horeca, musea en detailhandel."