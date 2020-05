De tunnelboormachine (TBM) Gaia is dinsdag gestart met het boren van de tweede tunnelbuis voor de Rijnlandroute. Dit najaar moet ook de tweede tunnelbuis klaar zijn en kan er verder worden gewerkt aan de nieuwe weg tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden.

De weg moet bestaande knelpunten gaan oplossen en zo bijdragen aan een betere doorstroming van het verkeer in de regio.

In augustus 2019 begon de TBM met de eerste 2,25 kilometer lange tunnelbuis onder de Vliet, de monumentale Zilverfabriek en het landgoed Berbice, de sportvelden, de spoorlijn en de hoogspanningsmasten in Voorschoten door.

In januari zat die klus erop en kwam de ruim 100 meter lange boorinstallatie bij de Stevenshof aan. Vervolgens werd de tunnelboormachine in delen bovenlangs naar de startschacht in de Oostvlietpolder vervoerd. Daar is dinsdag een begin gemaakt met het boren van de tweede tunnelbuis.

Vorige week werd Gaia, die naam kreeg de installatie vorig jaar na een prijsvraag onder basisscholen, ingezegend. Daarna werden de eerste tunnelringen in de startconstructie gebouwd en dinsdag boorde de TBM door de wand van de bouwkuip heen, waarmee het boren daadwerkelijk is gestart.