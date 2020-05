De gemeente Leiden is nalatig geweest bij het onderhouden van het gras op de Lammermarkt. Dat erkent verantwoordelijk wethouder Fleur Spijker woensdag.

"We hebben ons onvoldoende gerealiseerd dat we voor dit plein een onderhoudscontract zouden moeten afsluiten, normaal neemt het groenbeheer van de gemeente het onderhoud over", aldus Spijker.

Door het niet onderhouden van de grasmat zijn de onderliggende netjes losgekomen en in de omliggende sloten beland. Buurtbewoners hebben het materiaal uit het water gehaald.

In antwoord op raadsvragen van de Partij voor de Dieren zegt het college van burgemeester en wethouders dat er inmiddels wel een contract is afgesloten met een hovenier.