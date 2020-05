Een lijnbus van Arriva is woensdag ter hoogte van Oud Ade zwaar beschadigd geraakt bij een botsing met een personenauto.

De personenauto reed woensdag rond 7.00 uur uit een uitrit en zag hierbij de lijnbus naar Leiden Centraal over het hoofd.

De bestuurder van de auto is door het ambulancepersoneel nagekeken. Hij bleek ongedeerd.

De N445 was enkele uren in beide richtingen afgesloten, omdat het wegdek met glas bezaaid lag. De personenauto is met een berger weggesleept.