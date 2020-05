Ruim twintig Leidse cultuurinstellingen hebben de gemeente Leiden in een brandbrief gevraagd om het instellen van een noodfonds van 2,5 miljoen euro. Dat zou er nog dit jaar moeten komen om te voorkomen dat de Leidse cultuursector omvalt.

De culturele organisaties schatten de schade tot 1 juni al op 750.000 euro en dat bedrag loopt eind dit jaar op tot de gevraagde 2,5 miljoen.

"Wij zijn de gemeente dankbaar voor de hulp die momenteel geboden wordt door het naar voren halen van subsidiebedragen en het opschorten van de huur", schrijven de 22 ondertekenaars. "Ook het Rijk draagt met diverse maatregelen bij tot het uitstellen van een onherstelbare kaalslag. Maar het is helaas niet genoeg."

Cultuurwethouder Yvonne van Delft roemde onlangs de creativiteit en de flexibiliteit van de Leidse cultuursector in een steunbrief, maar ze verwees daarbij uitsluitend naar landelijke steunmaatregelen. Ze deed in de brief geen toezeggingen namens de gemeente zelf.

"Wij willen daarom heel duidelijk zijn: om te voorkomen dat de Leidse cultuursector omvalt, vragen wij u voor dit jaar met klem om steun in de vorm van een noodfonds van 2,5 miljoen euro, zodat wij onze waardevolle rol zowel in materieel als immaterieel opzicht in de Leidse samenleving kunnen blijven vervullen."