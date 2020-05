Duo-raadslid voor het CDA in Leiden Julius Terpstra maakt op 20 mei zijn opwachting in de Tweede Kamer. Hij volgt Kamerlid Erik Ronnes op die naar Den Bosch vertrekt als gedeputeerde van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Terpstra is sinds 2014 lid van de gemeenteraad van Leiden. Hij wil zich nu op landelijk niveau gaan inzetten voor de positie van jongeren en starters op de woningmarkt.

Terpstra nam in de zes jaar dat hij duo-raadslid was deel aan de commissie Onderwijs en Samenleving. In deze commissie heeft hij zich vooral beziggehouden met de onderwerpen sport en zorg.

In de eerste periode deelde Terpstra de commissietaken met voormalig fractievoorzitter Klaas de Vries. De afgelopen twee jaar was hij een duo met de huidige fractievoorzitter Joost Bleijie.