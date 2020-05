Winkeliers in de Haarlemmerstraat in Leiden denken dat het verruimen van de openingstijden zou kunnen helpen om de drukte verminderen.

De Haarlemmerstraat werd zaterdag op last van burgemeester Henri Lenferink afgesloten omdat het veel te druk werd en mensen geen anderhalve meter afstand meer konden houden.

"Het was wel even een kritiek moment omdat niemand wist wat er ging gebeuren", zegt Dagobert Schulp, voorzitter van de winkeliersvereniging Haarlemmerstraat . "Maar ik begrijp het wel."

Schulp ziet wel wat in het verruimen van de openingstijden van de winkels. "Ik denk dat je minder drukte hebt als mensen wat meer verspreid kunnen komen", zegt hij. Op bepaalde plekken eenrichtingsverkeer invoeren zou volgens hem ook een optie kunnen zijn, maar ook daar kleven weer nadelen aan. "Het is echt heel moeilijk, ik heb niet de oplossing. De enige oplossing is eigenlijk dat mensen hun gezond verstand gebruiken."

'In de stad vergeten mensen de regels sneller'

Ook centrummanager Gijs Holla denkt na over een plan van aanpak. "We denken bijvoorbeeld aan informatieborden of vaste looproutes", legt Holla uit. Volgens hem doen alle partijen hun best om te voorkomen dat de straat nogmaals moet worden afgesloten.

Volgens Holla willen zowel de gemeente als de winkeliers dat de winkels gewoon open kunnen blijven en dat de winkelstraat goed toegankelijk is. Dus moet er volgens de centrummanager wat gebeuren.

"Ik denk dat 'streetsigning' hierbij erg belangrijk is. Ik hoorde dat het zaterdag in de parken ook druk was, maar dat iedereen zich daar wel aan de anderhalve meter afstand hield. In de stad vergeet je dit sneller. Dus moeten er hier ook overal borden komen waarop de regels nog een keer staan."

