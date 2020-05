De 103-jarige veteraan Paul Moerman uit Leiden werd zondag verrast met een herdenking van de Slag om de Residentie voor zijn woning aan de Rapenburg. Door het coronavirus kon hij dit jaar niet bij de echte ceremonie aanwezig zijn.

Moerman was er tachtig jaar geleden bij toen de Duitsers een verrassingsaanval op de vliegvelden rond Den Haag uitvoerden. Dankzij een livestream kon hij dit jaar de herdenking van de Slag om de Residentie toch volgen, zo meldt Omroep West.

De organisatie van de herdenking had een groot scherm neergezet bij de woning van Moerman, waarop hij alles kon volgen. De Leidenaar werd verrast, maar was dolblij dat hij de herdenking toch kon zien.

Voorzitter Comité Herdenking Slag om de Residentie/Ypenburg, Willem Verheijen, vertelde in het kort wat er tachtig jaar geleden op Ypenburg is gebeurd; hoe de Duitsers de Nederlanders hoopten te verrassen en hoe heldhaftig er gevochten is. Uiteindelijk overleefden 95 Nederlandse militairen de Slag om de Residentie niet.

De 103-jarige veteraan Paul Moerman herdenkt de Slag om de Residentie voor zijn eigen woning in Leiden (Foto: Emile van Aelst)

