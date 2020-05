De politie in Leiden is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt nadat er een melding kwam over harde knallen op de Hogewoerd.

Bewoners hoorden iets voor middernacht knallen die mogelijk schoten konden zijn. De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en stelde een onderzoek in.

Toen bleek dat er geen schoten waren gelost, is de politie weer vertrokken. Het is niet bekend waar het geluid dan wel vandaan kwam.