De gemeente Zoeterwoude organiseert in samenwerking met GGZ Rivierduinen de digitale cursus positief leven.

Vanaf 3 juni worden vijf digitale bijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers komen tijdens de cursus op een laagdrempelige manier meer te weten over stress, piekeren, mindfulness en ontspanning.

De deelnemers worden opgedeeld in groepjes van maximaal acht personen. De cursus wordt telkens op woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur digitaal gegeven via een beveiligde omgeving.

De cursus is gratis en toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Zoeterwoude. Aanmelden is verplicht en kan via de website van de gemeente.