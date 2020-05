De 3 October Vereeniging heeft het besluit over de wijze waarop Leidens Ontzet dit jaar wordt gevierd, uitgesteld. Dat meldt voorzitter Rik Kamps aan de leden van de vereniging.

De besluitvorming hangt samen met de maatregelen die het kabinet nog moet afkondigen voor de periode na 1 september. "Zodra er nieuws is, maken we dat natuurlijk aan u bekend", aldus de voorzitter.

Leidens Ontzet gaat dit jaar hoe dan ook door, als het aan de organisatie ligt. "Hoe het dit jaar ook mag lopen, we zijn vast van plan om er wederom een gedenkwaardige viering van te maken. Onder welke maatregelen van het RIVM en het kabinet we dat zullen doen, weten we nog niet. Er bestaat een kans dat Leidens Ontzet dit jaar op een aangepaste wijze gevierd zal worden", aldus Kamps.

De commissarissen en bestuursleden werken op dit moment verschillende scenario's uit.

