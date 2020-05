De Leidse raadsfracties van de PvdA en SP maken zich zorgen om de hoeveelheid bijstandsaanvragen die bij de gemeente binnenkomen, nu veel mensen door de coronacrisis zonder werk zitten.

Ondanks de subsidies en tegemoetkomingen voor zelfstandigen is het aantal aanvragen verdubbeld, bij jongeren is er zelfs sprake van een verdrievoudiging. De fracties hebben daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

De twee Leidse raadsfracties vinden het een risico dat mensen die door de coronacrisis hun baan zijn verloren, tussen wal en schip vallen door de strenge eisen in de Participatiewet. Ze willen daarom weten of het college bereid is om bepaalde criteria voor het verkrijgen van bijstand tijdelijk op te schorten.

De partijen maken zich met name zorgen om studenten en mensen die net zijn afgestudeerd en door de coronacrisis hun flexbaan hebben verloren. Zij hebben geen recht op bijstand, maar moeten nog steeds de huur en boodschappen betalen.

Daarom willen de fracties dat het college, ondanks dat studenten uitgesloten zijn van bijstand, onderzoekt hoe studenten die nu niet meer kunnen rondkomen toch ondersteund kunnen worden. De PvdA en SP vragen het college of zij met studenten van het mbo Rijnland, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden in gesprek kunnen gaan over hoe zij geholpen kunnen worden.

