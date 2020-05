Niet alle bibliotheken in de regio Leiden gaan maandag open. Willem van Moort, directeur van BPlusC, heeft laten weten niet blij te zijn met de wijze waarop het kabinet woensdag heeft gecommuniceerd.

Het kabinet kondigde woensdag aan om op termijn enkele coronamaatregelen te versoepelen. Dat betekent dat vanaf 11 mei onder meer bibliotheken hun deuren weer mogen openen, mits er maximaal dertig personen tegelijk in het pand aanwezig zijn.

Van Moort vindt de versoepeling niet daadkrachtig. "Het zou vervelend zijn als er maandag 200 mensen voor de deur staan, terwijl er maar 25 naar binnen mogen", aldus de directeur van bibliotheek- en cultuurcentrum BPlusC.

"Een mooie opmerking van de regering dat de bibliotheken weer opengaan, maar de restricties zijn nog niet uitgewerkt. Met het uitdelen van boekenpakketten, zoals we dat nu doen, kunnen we waarschijnlijk meer mensen bereiken dan als we op deze manier opengaan."

Hoofdvestiging opent deuren

Inmiddels is duidelijk dat maandag alleen de hoofdvestiging in de Nieuwstraat de deuren opent. De bibliotheek zal tussen 13.00 en 16.00 uur geopend zijn. Voor de vestigingen in Leiderdorp en de wijkbibliotheken in Leiden verandert er vooralsnog niets.

Naast de openingsuren gaat BplusC door met de boekenafhaalservice. Verder zijn klassenbezoeken weer mogelijk en blijft de biebbus, die wordt ingezet om scholen van nieuwe boeken te voorzien, geopend.

Voor de educatie-activiteiten noemt BplusC de situatie minder duidelijk. "Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd dat de lessen bij BplusC mogen worden hervat."

Vanuit de verschillende brancheorganisaties wordt aangedrongen op duidelijkere richtlijnen en de goedkeuring van voorgelegde protocollen. BplusC wacht af welke adviezen er komen over de voorwaarden waaronder het hervatten van activiteiten weer kan.

