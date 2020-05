Leiden is geselecteerd als één van de tien steden voor het Europese project BiodiverCities. Het is een project met als doel om de leefbaarheid in de steden te verbeteren, onder andere door de ontwikkeling van een groene infrastructuur en het verbeteren van de biodiversiteit.

Gemeente Leiden werkt hierin samen met Naturalis en de Universiteit Leiden.

BiodiverCities is onderdeel van de ambitie van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Samen met de negen andere geselecteerde steden, werkt Leiden aan het vergroten van de biodiversiteit in de stad en het monitoren daarvan. Door de leefomgeving natuurlijker inrichten kan de achteruitgang van de biodiversiteit geremd worden.

Het project BiodiverCities wordt uitgevoerd door de gemeente samen met studenten van biologie & milieuwetenschappen. Omdat ongeveer de helft van het grondgebied in Leiden particulier eigendom is, is het ook van belang om met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen te werken.

Naturalis Biodiversity Center is het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Door de kennis van zowel de wetenschappers van Naturalis als die van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden over biodiversiteit in de stad te combineren, wordt de biodiversiteit in de stad versterkt.