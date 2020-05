Het Leids Mediafonds heeft vier journalistieke projecten met subsidies van in totaal 50.000 euro gesteund.

De subsidies werden uitgedeeld naar aanleiding van de voorjaarsronde. "Het gaat om journalistieke radio- en televisieproducties, waarbij maatschappelijke kwesties centraal staan", zo meldt het fondsbestuur.

Het eerste project heet De virus-estafette en publiceert een serie producties over de impact van het coronavirus op de Leidse samenleving en economie. Ook wordt in de serie bekeken hoe de Leidse wetenschap een steentje bijdraagt aan de bestrijding van het virus.

Het tweede project, Het wonder van Leiden Bio Science, maakt een serie podcasts over eenzaamheid in Leiden, een probleem dat is verscherpt door de uitbraak van het coronavirus.

De documentaire Kind van de rekening staat los van de coronacrisis en brengt in beeld hoe het met de Leidse jeugdzorg is gesteld. De documentaire is in financieel opzicht het grootste project dat een subsidie ontving van het Mediafonds.

Een vierde bijdrage is voor de uitbreiding van een lopend onderzoek naar dakloosheid. De gemeente Leiden is pilotgemeente in het landelijk actieprogramma Dakloze jongeren. De pilot wordt de komende maanden gevolgd en vervolgens verwerkt in een podcast- en artikelenserie.

Het Leids Mediafonds kreeg in de voorjaarsronde 2020 vijftien aanvragen. De deadline voor de volgende aanvraagronde is 1 oktober 2020. De voorwaarden voor aanvraag staan op de website van het fonds.