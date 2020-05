De man die dinsdag werd aangehouden na een melding over een bedreiging met een wapen in Leiderdorp is weer op vrije voeten gesteld.

Nadat de verdachte was aangehouden, werden zijn woning en auto doorzocht. Daarbij werd niets aangetroffen, waarop de man is heengezonden, meldt de politie woensdag.

De politie ontving dinsdag rond 15.15 uur een melding over een bedreiging waarbij een wapen zou zijn gezien. Dat gebeurde aan de Laan van Ouderzorg in Leiderdorp.

Toen de politie aankwam op de aangegeven plek vertelde de 28-jarige melder dat hij kort geleden een conflict had gehad met een andere inwoner van Leiderdorp. Toen zij elkaar tegenkwamen ontstond er een woordenwisseling waarna de melder iets voorgehouden werd dat op een wapen leek.

Even later zagen agenten het voertuig van de verdachte geparkeerd staan aan de Bosdreef. Omdat het een situatie betrof waar eventueel een vuurwapen in het spel was, werden door de politie uit voorzorg middelen zoals een kogelwerend schild en een politiehond ingezet. De politie onderzoekt de zaak verder.