Het politiebureau aan de Langegracht in Leiden is dinsdagochtend vanaf ongeveer 11.00 uur ontruimd nadat een persoon een mogelijk explosief had afgeleverd.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zijn onderweg om al dan niet uit te sluiten dat het om een explosief gaat.

De persoon had het mogelijke explosief elders gevonden. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.