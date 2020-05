In en rondom winkelcentrum De Luifelbaan in Leiden is dinsdag graffiti aangebracht om bezoekers te herinneren aan de 1,5 meterregel in de strijd tegen het coronavirus.

Winkeliers hebben met stoepverf twee voeten met oogjes aangebracht, waarin staat: "Zorg voor elkaar, houd 1,5 meter afstand."

"Het plaatje is sympathiek en niet opdringend. Op deze manier willen we de klant op een positieve en leuke manier herinneren aan de voorschriften", zegt Bas de Wit namens winkeliersvereniging De Luifelbaan.

"Wij hebben het hier de afgelopen tijd al drukker zien worden. De coronamaatregelen komen nog niet in het gedrang en dat willen we graag voor zijn. Ik denk dat we, door deze stoepverf nu al aan te brengen, de mogelijke problemen die een eventuele versoepeling van de maatregelen zou veroorzaken, ook voor zijn", aldus De Wit.

