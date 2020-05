Vier oppositiepartijen in de Leidse gemeenteraad hebben maandag schriftelijke vragen gesteld aan het college over het sluiten van de bed-bad-broodvoorziening aan het Maansteenpad. Zondag vroegen coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA ook al om een verklaring.

Het gaat om de partijen SP, Partij voor de Dieren, Partij Sleutelstad en ChristenUnie.

De bed-bad-broodvoorziening moest vanwege bezuinigingen sluiten. De afgelopen dagen vertrok een deel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam. Een ander deel weigert om naar Rotterdam te gaan en staat nu op straat.

Vrijdag sloot de voorziening definitief haar deuren. Dat gebeurde echter niet op de dag die was afgesproken, stellen de oppositiepartijen in de brief aan het college.

Deze onverwachte sluiting van de vluchtelingenopvang leverde dertien vragen op. De partijen roepen het college op om de vragen met spoed te beantwoorden gezien de ernst van de situatie.

In een gezamenlijke verklaring riepen de drie Leidse coalitiepartijen het college zondag al op om ervoor te zorgen dat niemand op straat komt te staan.