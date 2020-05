De activiteiten rond het vierhonderdjarige bestaan van de Dorpskerk in Leiderdorp zijn afgelast. Dat heeft alles te maken met de huidige coronamaatregelen in Nederland.

De speciale avond met de Leidse burgemeester Henri Lenferink, de puzzeltocht voor basisscholen, de avondvierdaagse door de kerk en het schilderen en tekenen rond de Dorpskerk gaan daarom niet door.

Volgens de organisatie valt niet het hele programma in duigen. Mogelijk worden er evenementen verplaatst naar later dit jaar of naar 2021. Het grote feest op 12 september gaat ook niet door en zal pas volgend jaar plaatsvinden.

De organisatie houdt naar eigen zeggen de moed erin en hoopt dat de Leiderdorpers later dit jaar en mogelijk in 2021 de verjaardag van de Dorpskerk alsnog groots willen vieren.

