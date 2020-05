Fracties van D66 in de regio Leiden willen dat handhavers geen coronaboetes meer uitdelen aan samenwonende studenten of collega’s die onder één dak leven. In verschillende steden kregen huisgenoten die samen in hun tuin of op hun balkon zaten namelijk wel bekeuringen.

"Je beboet geen gezin dat samen op de bank zit. Beboet dan ook geen huisgenoten", zo luidt de oproep van de voorzitters van D66-fracties uit Zuid-Hollandse gemeenten, waaronder Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Katwijk en de fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De noodverordening gaat uit van huishoudens die alleen bestaan uit ouders en kinderen. Vijf Leidse studenten kregen vorige week een boete van 400 euro per persoon, omdat ze samen op hun balkon zaten. Studenten vallen niet onder de definitie van een gezamenlijk huishouden, waardoor ze strafbaar waren in hun eigen huis.

De boete is achteraf weer ingetrokken, maar het is wel tekenend voor het feit dat de noodverordening moet worden aangepast, zegt de Leidse D66-fractievoorzitter Vahit Köroğlu in een persbericht. "De noodverordening verandert in deze periode best vaak, dus de politiek kan dit probleem snel en eenvoudig veranderen."

Als de definitie gaat luiden dat iedereen op hetzelfde adres een gezamenlijk huishouden vormt, is het probleem uit de wereld. Köroğlu: "Dat voorkomt onnodige boetes en een hoop frustratie, en zorgt voor duidelijkheid en regelgeving die geen leefvormen uitsluit."

De fractievoorzitters willen voor het vervolg voorkomen dat dit soort boetes worden uitgedeeld. "Inwoners die in de huidige regels strafbaar zijn in hun eigen huis wonen vaak klein en delen soms hun keuken, badkamer of zelfs de woonkamer. Ze hebben niet de luxe om altijd 1,5 meter afstand te houden. Ze kunnen elkaar simpelweg niet ontwijken", aldus Köroğlu.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.