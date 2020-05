De werkzaamheden aan het Singelpark in Leiden zijn in het najaar voor een groot deel afgerond, zo laat de gemeente Leiden zondag weten.

In de herfst moet 80 procent van de werkzaamheden in het grootste park van Leiden zijn afgerond.

Voor het voltooien van het Singelpark trekt de gemeente 4,6 miljoen euro uit, zoals in 2018 is afgesproken in het coalitieakkoord tussen D66, GroenLinks en de PvdA.

Een aantal onderdelen van het Singelpark is al klaar. Zo is Park de Put opnieuw ingericht en onderging ook het Morspoortplein een metamorfose. Bovendien kwam er een Singelparkroute, die te herkennen is aan de pastelkleurige iconen in het park, en zijn er nieuwe bruggen aangelegd.

In de laatste fase van de werkzaamheden wordt het Veerplein vergroend. Ook komt er een groene oversteek over het Noordeinde bij het Rembrandtpark.