De bed-bad-broodopvang aan het Maansteenpad in Leiden is vrijdag gesloten. De afgelopen dagen vertrok een deel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen naar de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) in Rotterdam. Een ander deel weigert om naar Rotterdam te gaan en staat nu op straat.

De opvang moest sluiten vanwege bezuiningen. De laatste bewoners die vrijdagochtend nog in de Leidse opvang verbleven, lopen nu door de stad. Ze weigeren naar Rotterdam te vertrekken en mogen van de gemeente niet meer in Leiden opgevangen worden.

Daarom houdt ook Stichting De Binnenvest de deuren van de daklozenopvang gesloten voor de groep ongedocumenteerde vluchtelingen. "Onbegrijpelijk", vindt SP-raadslid Ries van Walraven. "En dat terwijl er een landelijke richtlijn van kracht is waarin staat dat opvang verplicht is zolang het coronavirus rondwaart."

Wethouder Damen maakte nieuwe afspraken met het Rijk

Vorig jaar maakte wethouder Marleen Damen nieuwe afspraken met het Rijk toen er duidelijke plannen op tafel lagen voor de LVV's. Damen heeft er alle vertrouwen in dat de Leidse vluchtelingen daar goed behandeld zullen worden.

In de LVV wordt in zes maanden tijd bepaald of iemand terug kan naar het land van herkomst of alsnog hier kan blijven. Veel van de Leidse vluchtelingen zijn tijdens hun verblijf in de opvang al intensief begeleid, waardoor al duidelijk is dat ze niet terug kunnen, vaak omdat het land van herkomst niet meewerkt.

Een uitweg voor deze groep is uiteindelijk het 'buiten schuld criterium'. Als definitief blijkt dat iemand meewerkt aan terugkeer naar het land van herkomst, maar het lukt echt niet, kan alsnog een verblijfsvergunning worden verstrekt.

De Leidse wethouder Marleen Damen kwam vrijdagmiddag ook naar het Maansteenpad. Ze noemt de sluiting en het daarmee gepaard gaande vertrek naar Rotterdam "pijnlijk, maar noodzakelijk."

Dat vluchtelingen door de sluiting van de bed-bad-broodopvang op straat komen te staan, ontkent ze: "Als ze bij ons aan de deur kloppen, krijgen ze gewoon onderdak, maar wel onder de voorwaarde dat ze dan naar Rotterdam gaan."