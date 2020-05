Twee inzittenden van een auto zijn rond 18.15 uur gewond geraakt bij een eenijzijdig ongeluk op de A4 vlak voor het Limesaquaduct bij Leiderdorp.

De auto belandde in de vangrails en is daarbij op z'n kop beland. Wat de toedracht is van het ongeluk, is nog onbekend.

Ambulance, brandweer en politie kwamen naar de plek van het ongeval om assistentie te verlenen en het verkeer ter plaatse in goede banen te leiden.

De twee gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De aard van hun letsel is onbekend.