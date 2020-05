De zaterdagmarkt op de Lammermarkt en de Beestenmarkt in Leiden gaat zaterdag door. Dat heeft de gemeente besloten na een goed verlopen woensdagmarkt op de twee pleinen.

Als ook de proef met de zaterdagmarkt slaagt, blijft de markt daar zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Dat is in ieder geval tot 20 mei. Daarna keert de markt weer terug naar de Aalmarkt, Botermarkt, Vismarkt en Nieuwe Rijn.

Wanneer de terugkeer naar het centrum precies gerealiseerd kan worden is nog onduidelijk. Als de coronamaatregelen versoepeld worden en ook de terrassen langs de Nieuwe Rijn en de Botermarkt weer voorzichtig open mogen, is de combinatie met de marktkramen mogelijk nog een brug te ver waardoor de centrummarkt langer op de Beestenmarkt en de Lammermarkt gehouden zal moeten worden.

De marktcommissie is ook nu al niet blij met de alternatieve plek. Waar de gemeente spreekt van een succesvolle woensdagmarkt, zegt marktvoorzitter Soufian El Marsse: "Dit gaat het niet worden".

Op de zaterdagmarkt staan zaterdag achttien kramen. Welke dat zijn, is door loting bepaald. "Dat betekent dat iedereen maar één keer in de drie weken kan staan", zegt El Marsse. "Maar we moesten er wel mee akkoord gaan. We staan met de rug tegen de muur."

Partij Sleutelstad stelt vragen aan college

Ondertussen heeft de Partij Sleutelstad (PS) een aantal vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Fractievoorzitter Maarten Kersten pleit daarin voor marktkramen aan één kant van het water, alleen op de Botermarkt, omdat die breder is dan de Nieuwe Rijn.

In het verlengde daarvan zouden dan in zijn ogen ook kramen kunnen staan op de Aalmarkt, de Boommarkt, de Apothekersdijk en de Stille Rijn, aangevuld met een 'carré' van marktkramen, rond de Garenmarkt, de Steenschuur, de Korevaarstraat en in het verlengde van het Gangetje.

Ook de Hooglandse Kerkgracht en het Hooglandse Kerkplein komen volgens Kersten in aanmerking voor het neerzetten van kramen. Daar zouden volgens de PS dan ook non-foodkramen kunnen komen.