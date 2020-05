De dode persoon die donderdagochtend in het water van een sloot bij de achtertuin van een woning in het Hommelveld in Leiden terecht was gekomen, is omgekomen als gevolg van een ongeval, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl

De persoon kwam donderdagochtend in het water terecht door een op dat moment nog onbekende oorzaak. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren.

Uiteindelijk is het slachtoffer ter plaatse overleden.