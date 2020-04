De Waddingerbrug in de Haagweg in Leiden heeft donderdag opnieuw last van een storing. Het wegverkeer is als gevolg daarvan gestremd. Het is nog niet bekend wanneer de problemen verholpen zijn.

Vorig jaar bleef de Waddingerbrug ook meerdere keren openstaan. In november 2019 zette de provincie Zuid-Holland tijdens de spitsuren zelfs een monteur bij de brug om deze in geval van nood met de hand te kunnen bedienen.

Ook werd toen een onderzoeksteam ingeschakeld om de oorzaak van de aanhoudende storingen te achterhalen. Dat leek te zijn gelukt, want de afgelopen maanden functioneerde de brug wel goed.