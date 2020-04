Gemeente Leiden verlengt de termijn waarin sportverenigingen de huur van accommodatie moeten betalen. De gemeente bekijkt of de huur van de afgelopen maanden eventueel kan worden kwijtgescholden.

Wethouder Paul Dirkse is in overleg met de Leidse Sportfederatie (LSF) en de Stichting Topsport Leiden en hoopt binnen een week uitsluitsel te kunnen geven.

Nadat halverwege maart bekend werd dat sportaccommodaties moesten sluiten als gevolg van de coronamaatregelen, schreef Dirkse een brief aan de Leidse sportverenigingen waarin hij meldde dat de verenigingen tot en met 28 april niet gefactureerd zouden worden.

Vanaf woensdag (29 april) mogen verenigingen hun leden onder voorwaarden laten trainen, waardoor de accommodaties weer geopend konden worden. Sportkantines blijven echter dicht, waardoor verenigingen nog steeds grote inkomsten mislopen.

Dirkse kon woensdag nog niet besluiten of de huur kwijtgescholden kan worden. Voorlopig wordt daarom de termijn om te voldoen aan de betalingen verlengd. Dirkse overlegd met LSF en Topsport Leiden over een volgend besluit.

"Het is puzzelen en rekenen. We hebben geprobeerd de eerste pijn te verlichten voor de sportclubs, maar de gemeente heeft natuurlijk te maken met meer sectoren die in de problemen zitten", stelt de wethouder.