De vriendenfeesten die worden georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Oude Dorp in Leiderdorp gaan niet door, zo heeft de stichting woensdag besloten. De feesten stonden gepland in het eerste weekend van september.

"We achten de kans klein dat de anderhalvemetersamenleving dan voorbij is. En het is niet mogelijk om een evenement van deze omvang te organiseren in een anderhalvemetersamenleving", zegt Herbert Zilverentant, voorzitter van de stichting.

Een ander probleem is dat de stichting voor de organisatie van de feesten afhankelijk is van lokale sponsoren. "En die hebben op dit moment wel wat anders aan hun hoofd dan het sponsoren van een evenement."

Zilverentant verwacht dat het evenement volgend jaar wel door zal gaan. "We hebben geen kosten gemaakt, maar er komt ook niets binnen. Gelukkig hebben we nog een buffer voor 2021."

