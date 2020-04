De Avonddriedaagse in Zoeterwoude is als gevolg van de coronamaatregelen afgelast, maakt de organisatie woensdag bekend. Eerder waren er nog plannen om het wandelevenement naar september te verplaatsen.

"Helaas is het te onzeker wat er in september mogelijk is en vragen we ons af of het lukt om de benodigde vrijwilligers tijdig bij elkaar te krijgen. Daarom hebben we met pijn in ons hart besloten om dit jaar over te slaan", zo stelt de organisatie.

Traditiegetrouw organiseert Stichting Avond 3 daagse Zoeterwoude - anders dan de meeste gemeenten in de regio - geen avondvierdaagse, maar een driedaagse wandeltocht in de eerste week van juni.

Twee bestuursleden zouden dit jaar voor het laatst bij het wandelevenement betrokken zijn. De stichting is op zoek naar nieuwe bestuursleden om het evenement te laten voortbestaan.

