De Triathlon Leiderdorp die op 16 augustus 2020 gepland stond, wordt verplaatst naar 2021. Dat heeft de organisatie besloten naar aanleiding van de landelijke coronamaatregelen die het kabinet vorige week verlengde.

De organisatie van het evenement dat gehouden wordt rond de Baanderij ziet onvoldoende mogelijkheden om de triatlon door te laten gaan.

"Dit is een grote teleurstelling voor de deelnemers en de organisatie. De gezondheid van mensen geldt nu echter als eerste prioriteit", verklaart de organisatie.

Het uitstel leidt niet tot financiële problemen. "Doordat het evenement de afgelopen jaren zeer succesvol was, hebben we een gezonde basis en kunnen we nu wel tegen een stootje."

Op 22 augustus 2021 zal de 28e editie van de Triathlon Leiderdorp alsnog plaatsvinden.

