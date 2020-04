Het arrestatieteam heeft maandagmiddag bij een inval in een drugslaboratorium in een pand aan de Leidseweg in Voorschoten een 44-jarige man aangehouden.

Het lab werd vervolgens ontmanteld door het Landelijk Team Forensisch Ondersteuning (LTFO).

De recherche onderzoekt de zaak, het LTFO doet verder onderzoek naar de aangetroffen stoffen en zal het lab vernietigen. De verdachte man zit vast voor verhoor. De hond die in het pand werd aangetroffen, is elders ondergebracht.

De politie kwam het lab op het spoor nadat uit de woonwijk klachten binnenkwamen over een penetrante chemische lucht. Agenten schakelden de brandweer in om metingen te verrichten. Een specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen is het pand ingegaan en bevestigde dat het inderdaad ging om een drugslab dat volop in bedrijf was.