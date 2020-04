Hulpdiensten hebben maandag rond 20.00 uur een vrouw uit het water van de Zijl bij het Steneveltpark in Leiderdorp gered. Het is niet bekend hoe het slachtoffer in het kanaal is beland.

De ambulance, brandweer en politie kwamen direct ter plaatse. Het lukte agenten om de vrouw uit het water te trekken, waarna ze een warmtedeken kreeg omgeslagen.

Het duikteam dat werd opgeroepen, hoefde daarom niet in actie te komen. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis.