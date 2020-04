De Virtuele 5 mei Bevrijdingsloop, een initiatief van Sportcentrum Van Houdt in Leiderdorp, gaat niet door. De gemeente Leiderdorp was niet blij met het initiatief, omdat gevreesd werd dat zo'n evenement in strijd is met de coronarichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinet.

Bij de virtuele Bevrijdingsloop, die op 5 mei plaats had moeten vinden, lopen en registreren deelnemers individueel een afstand en sturen deze in voor een virtueel klassement.

Door het grote aantal mensen dat wilde meedoen dreigt de loop tegen de coronarichtlijnen in te gaan. Volgens de richtlijnen moeten mensen immers zoveel mogelijk thuisblijven.

De Virtuele Bevrijdingsloop is volgens de gemeente een georganiseerd evenement met veel media-aandacht, dat mensen aanspoort om alleen of in groepsverband naar buiten te gaan. Dat vindt de gemeente vanwege de coronacrisis onverantwoord.

